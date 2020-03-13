Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Buluş'un ailesine taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
13.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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