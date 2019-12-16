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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce A Milli Basketbol Takımı için oynayabileceğini söyleyen Shane Larkin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşı olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz" dedi.

16.12.2019 00:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:28

Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'te bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen Amerikalı basketbolcu Shane Larkin'in A Milli Basketbol Takımı'nda oynaması konusunda, "Türk vatandaşı olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz" açıklamasını yaptı.

''BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ''

A Özel Yayını'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayern Münih potalarına 49 sayı atarak Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan oyuncusu olan Shane Larkin'in "milli takımda oynaması" konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetti. Vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getiren Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN OYNARIM"

Shane Larkin, daha önce yaptığı açıklamalarda A Milli Basketbol Takımı için oynayabileceğini söylemiş, bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kararın kendilerinde olmadığını dile getirmişti.

''EURO 2020 İÇİN BAKÜ'YE GİDEBİLİRİM''

A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 macerası hakkında da konuşan Erdoğan, ''Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Shane Larkin, Spor


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