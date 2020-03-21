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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Hijyen kurallarına kati süratle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

21.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Hijyen kurallarına kati süratle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için Twitter hesabından sesli mesaj yayımladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'deki yayılımının en az seviyede olması için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati süratle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, kurum ve kuruluşlarının açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz" açıklamasında bulundu.Kamu hizmetleri, alışveriş ve iletişimde internetten yararlanılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, ibadetlerin de evde yapılması ve mümkün olduğunca ziyaretçi kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Koronavirüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Twitter, Politika

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