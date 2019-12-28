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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

28.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin paylaşım Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin başkenti 'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.
Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Mogadişu, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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