Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 2'si Türk vatandaşı olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE HER ZAMAN SOMALİ'NİN YANINDADIR"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, kardeş Somali halkına ve Hükümeti'ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırıda yaralanan Somali vatandaşlarını tedavi için Türkiye'ye getirmek üzere bir askeri kargo uçağımız Mogadişu'ya hareket etmiştir.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini her zeminde vurgulayan, bu saldırıda iki vatandaşını teröre kurban veren Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecek, kardeş Somali halkı ve Hükümeti'nin yanında yer almaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 90 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk'ün yol çalışması yapan firmada görevli oldukları öğrenildi.

CERRAHİ EKİPTEN OLUŞAN 20 PERSONEL MOGADİŞU'YA GİTTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz" dedi.