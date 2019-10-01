Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin "Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır." notuyla bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI AYLAN BEBEĞİN FOTOĞRAFIYLA YAPTI

Paylaşımda Suriyeli mültecilere ilişkin nasıl bir politika izleneceğine dair önemli notlar paylaşıldı. Erdoğan paylaşımı, BM Genel Kurulu'nda Aylan bebeğin denizde boğularak öldükten sonra kayaya vurmuş cesedinin olduğu bir fotoğrafla yaptı.

27. DÖNEM 3. YASAMA YILI BAŞLADI

TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış töreninde konuşma yaptı.

AYLAN BEBEĞİN HİKAYESİ

2 Eylül 2015'te ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu, Aylan Kurdi'nin cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vurmuştu.