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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci meselesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den İnsani Politikalar başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda BM Genel Kurulu'nda Aylan bebeğin fotoğrafını dünya ülkelerine gösterdiği bir kare kullanıldı. Erdoğan paylaşımında "Sınırları kapatmayı asla düşünmedik" ifadelerini kullandı.

01.10.2019 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin "Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır." notuyla bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI AYLAN BEBEĞİN FOTOĞRAFIYLA YAPTI

Paylaşımda Suriyeli mültecilere ilişkin nasıl bir politika izleneceğine dair önemli notlar paylaşıldı. Erdoğan paylaşımı, BM Genel Kurulu'nda Aylan bebeğin denizde boğularak öldükten sonra kayaya vurmuş cesedinin olduğu bir fotoğrafla yaptı.

27. DÖNEM 3. YASAMA YILI BAŞLADI

TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış töreninde konuşma yaptı.

AYLAN BEBEĞİN HİKAYESİ

2 Eylül 2015'te ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu, Aylan Kurdi'nin cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vurmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı

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