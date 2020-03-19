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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

19.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart 2020 tarihinde Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca PKK'lı teröristlerce atılan roket nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Turan'ın ailesine başsağlığı diledi" denildi.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, PKK, Güncel

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