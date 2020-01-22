Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

22.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:37Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Hayrettin Karaca, Nihat Gökyiğit, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

22.01.2020 20:02:17