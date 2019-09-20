Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.

20.09.2019 21:04Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, duyurusunda, geçen yıl katıldığı festivalden bir fotoğrafını da paylaştı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında gerçekleştiriliyor.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:43 İzmirli öğrencilerden "küresel iklim grevi"ne destek
21:43 Leyla Aydemir'in amcasının tutuklanması üzerine avukatlardan ortak açıklama
21:41 Arnavutköy katliamını yapan asayiş şube müdürlüğü'ne getirildi
21:41 Okul temeli kazısında, roma dönemine ait mezar taşı bulundu
21:40 Kuruyan oruçlu göleti'ndeki balıkları yağmur kurtardı (ek)
21:40 Din görevlilerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
21:40 Otomobile çarpan tır devrildi, tem ulaşıma kapandı