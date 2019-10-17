Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak.

17.10.2019 23:53Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump'ın Twiiter'dan verdiği mesajı yanıtladı. Trump'ın "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" şeklindeki açıklamasını yanıtlayan Erdoğan, mesajında şu ifadelere verdi:  "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim."



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:57 Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü
00:52 Refüje çarpan otomobil takla attı 2 yaralı
00:50 GÜNDEM ÖZETİNE
00:47 Dalış eğitiminde şehit olan askerin naaşı İzmir'e uğurlandı
00:44 Muğla'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"
00:44 - Katalonya'da gösterilerin 3. gecesi: 96 yaralı, 33 gözaltı
00:42 Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek
18.10.2019 01:02:23