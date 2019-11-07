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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi. Erdoğan "Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

07.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, 13 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'da görüşeceklerini teyit ettikleri bildirildi. Erdoğan "Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"ZİYARETİN HAYIRLI SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUM"

Erdoğan, "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, Suriye ile olan sınırlarından, terörizmin ortadan kaldırılmasından ve birçok konudan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'a gelecek. Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a yapacağı ziyaret teyit edildi. Daha sonra peş peşe iki liderden görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Trump: ErdoğanABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 KasımSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika


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