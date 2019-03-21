Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, ' Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum.' ifadelerini kullandı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/21/cumhurbaskani-erdogan-dan-turkce-ve-kurtce-nevruz-11862624_1069_o.jpg'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/21/cumhurbaskani-erdogan-dan-turkce-ve-kurtce-nevruz-11862624_7140_o.jpg'></figure></div>