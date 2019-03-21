21 Mart 2019, 21:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Kürkçe Nevruz Günü mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, " Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel