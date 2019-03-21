Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe 'Nevruz' Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Nevruz Günü'nü paylaştığı Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum."
Kürtçe olarak ise "Cejna Newroze ku mizginiya hatina bihare dide me, ji bo me hemü cudahiyan ji hole radike. Ez Cejna Newroze ya ku te wateya xwediderketina paşeroj ü peşeroja me ya di nav yekiti ü bihevrebüne de piroz dikim" ifadesini kullandı. - Ankara
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: DHA