CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKEŞ İÇİN ANMA MESAJI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.
04.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:03
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı, Güncel