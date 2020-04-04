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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş için anma mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

04.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş için anma mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı, Güncel
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