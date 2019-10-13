Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satmayan NATO ülkelerine gözdağı: Silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi

Televizyon, gazete ve alternatif medya yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye'ye silah satmayacağını açıklayan NATO ülkelerine rest çekerek, "Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi." dedi.

"TRUMP İLE BİR ARAYA GELMEMİZ SÖZ KONUSU"

Erdoğan, harekata ilişkin ABD'den yapılan farklı değerlendirmelere ilişkin soruya "Öfkeyle kalkan zararla oturur. 'Öfke değil sabır diyeceğiz' ki inşallah zafere ulaşalım. Sayın Trump'la bu süre içerisinde birkaç görüşmemiz oldu. Malum ayın 13'ü için bir randevulaşmamız oldu. Washington'da bir araya gelme durumumuz söz konusu. Aynı şekilde Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın görüşmeleri var. Hazine ve Maliye Bakanımızın görüşmeleri var." cevabını verdi.

"SİZ SİLAHI BİZE BEDAVA VERMİYORSUNUZ"

Erdoğan, "ekonomik yaptırım" söylemlerine yönelik, "Tabii bu ekonomik yaptırım, vesaire gibi ifadeler kullanılıyor ama doğrusu ben bu konularda da bu ifadeleri bu sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum. Çünkü, bugün Almanya Şansölyesi'ne de söyledim. Dedim ki 'NATO'da ortak olduğunuz stratejik ortaklarınıza karşı bu tür ekonomik yaptırım vesaire, 'Ben silah göndermeyeceğim.' gibi yaklaşımlarınızı bana izah eder misiniz? dedim. Bu ne anlama geliyor? Dün Dışişleri Bakanınız parlamentoda böyle bir açıklama yaptı. Biz o zaman NATO'da nasıl ortağız? Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Paramızla veriyorsunuz. Peki, bulunduğumuz noktada NATO'yu korumaya gelince, bu koruma işlemini nasıl yapacağız? Şunu da söyleyeyim. Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi. Patriotlar verilmedi, biz de S-400 aldık. Yıllarca İHA'yı vermediler. İHA'yı yaptık. SİHA'yı vermediler SİHA'yı yapıyoruz. Şimdi SİHA'nın bir kademe daha ilerisini test ediyoruz, o da olacak. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı." ifadelerini kullandı.

"MESELE GÜÇLÜ OLMAK VE DİK DURMAK"

F-35 olayını çok önemsediklerini, Türkiye'nin 1,4 milyar dolar ödeme yaptığını anımsatan Erdoğan, "F-35'lerin parçalarının gövdeye ait çok önemli ait parçasını biz Türkiye'de üretiyoruz. Offset kapsamında burada yapıyoruz. Burada yapıldığı halde bunlar böyle bir karar alıyor. Bu tabii diğer ülkelere verecekleri uçakları ister istemez geciktirecektir. Öyle veya böyle F-35'in muadili dünyada uçak üreten yerler yok mu? Var. Oralardan bize teklifler gelmeye başladı. 'Onlar vermezse biz veririz'. diyorlar. Açıklamaları da yapmaya başladılar. Mesele güçlü olmak mesele dik durmak." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA MESAJI ALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Dünyada ciddi bir kara propaganda var ve Avrupa'ya bu konuda uyarınız oldu. 'Bize işgalci derseniz kapıları açarız.' dediniz Avrupalılar mesajı aldı mı? Rusya konusunda Lavrov'un açıklaması oldu. 'Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz' dediler. Siz de Putin'le görüştünüz. Moskova'nın yaklaşımından memnun musunuz?" sorusuna. "Avrupa bu mesajı aldı. Bayağı da sıkıntıları var. Mesaja en ciddi cevabı da Boyko verdi. Boyko'nun verdiği cevap 'Türkiye bize Brüksel'den daha yakın' dedi. 'Komşumuz' dedi. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu konuşmalarına dikkat etmesi lazım' dedi. Bulgaristan Başbakanı. Herhalde bu önemli bir şey. Diğer soru Rusya'yla ilgili. Putin şu ana kadar takındığı tavırlar özellikle tabii Astana Süreci ve Birinci Soçi Mutabakatı ondan sonra Ankara-Tahran, tekrar döndük Soçi, sonra Ankara, şimdi önümüzde Tahran var. Bütün bu çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Başarılı şekilde de yürütüyoruz. Bütün talimatlara Rusya'da uyulması hassasiyetini görüyorum. Bu noktada biz 24 saat içerisinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. Atılması gereken adımları da beraber atıyoruz. Gerek Dışişleri, Savunma bakanlarımızın birbirleriyle görüşmeleri, gerek istihbaratımızın birbirleriyle görüşmeleri gayet uyumlu şekilde devam ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." cevabını verdi.

"CEZAEVLERİNE YÖNELİK TEDBİRİMİZ VAR"

"2 terör örgütü var. Biri PKK/PYD, biri DEAŞ. Bugün duyum olarak geliyor. Kesinleşmiş bir şey yok. DEAŞ'lıları salıverdikleri söz konusu Rakka'nın kuzeyinde. DEAŞ'lıların serbest bırakılması gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin bir B planı var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Şu anda cezaevlerine yönelik tedbirimiz var. Bu noktada gerek askerimizin gerekse Adalet Bakanlığımızın cezaevleriyle ilgili deneyimi ve tecrübesi burada da aynen uygulanacaktır. Yapacağımız işimiz o." dedi.

"DEAŞLI'LARIN KAÇTIĞI DEZENFORMASYONDUR"

PYD'nin 785 DEAŞ'lı tutuklunun kaçtığını açıkladığına işaret eden Erdoğan, "Tabii, bunu bilerek yapıyor. Bu aslında bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı tahrik etmek istiyor veya Batı'yı tahrik etmek istiyor. Çünkü, İngiltere'yle konuştuğumda, yani Boris aynı şeyi söylüyor. Merkel ile konuşuyorum aynı şeyi söylüyor. 'Peki, bu DEAŞ'lıları falan ne yapacaksın?' falan gibi ifadeler kullanılıyor. Biz bu noktada, bu karar açıklandığı anda -ki bunun cevabını verecek olan bize Amerika'dır- derse ki 'Tamam biz teslim ediyoruz.' teslim ediyoruz dediği anda biz gerekli tedbiri alır ve bunu yaparız." diye konuştu.

"7 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIK"

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesine değinen Erdoğan, "Bir tabii bizim yaptığımız güvenlik operasyonları, bunu yapıyoruz. İki, yabancı bir defa teröristler var ve biz bunlardan da çok ciddi sayıda deport ettik. Bunları da gönderdik. Bir başka adım, özellikle uluslararası koalisyon. Bunlardan destek istedik. 'Gelin' dedik bir uluslararası donörler toplantısı yapalım ve bu güvenli bölgeyi de biz inşa edelim, ihya edelim ve bu insanları çadırlardan kurtaralım. İlk etapta konteynırları düşünmüyoruz da çadırlarda yaşayanları oralardan kurtaralım. Ama karşımızda ya bunlar güzel de hadi adımı atalım. Mesela, Birleşmiş Milletler'de (BM) her birine kitapçıklar verdim bunları anlatan. Olumlu bir cevap yok ve örgüte, çok ciddi bunlardan finans akıyor. Bütün kaynak orası. Ayrıca zaten Deyrizor ve o civardaki petrolü de ağırlıklı olarak şu anda PYD/YPG bunlar alıyor, kısmen DEAŞ alıyor hatta daha ileri gideceğim bunları da rejime satıyorlar. Böyle de bir durumları var. Böyle bir kaynak akışı da söz konusu. Önemli bir adım da tabii biz 7 binden fazla kişiyi, yabancı savaşçı olarak gözaltına aldık ve bunların ciddi bir kısmını da geldikleri ülkelere gönderdik. Bunlarla birlikte bu attığımız adımlar da ne yazık ki karşılığını bulmuyor. 70 binden fazla kişinin ülkeye girişini yasakladık bu şekilde. 4 binden fazla kişi tutuklandı ve özellikle de bütün bunlar Fırat Kalkanı Harekatı ve Musul'daki operasyonlar dışında yaptıklarımız. Bu kadar kararlı olarak işin üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.