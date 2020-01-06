Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de alınan Libya tezkeresini kınayan Suudi Arabistan'a tepki göstererek, "Tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN BİZİ KINAMASINDAN RAHATSIZ OLMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNNTÜRK ve Kanal D ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kınamasına ilişkin, "Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz." ifadelerini kullandı.

RİYAD YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA

Konu ile alakalı Riyad yönetiminden ilk kez bir açıklama yapıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TBMM'de alınan karar kınanırken, Libya tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararını ihlal ettiği ve Arap Birliği tarafından 31 Aralık 2019'da kabul edilen Arap tutumuna muhalefet ederek Libya krizini çözme amaçlı uluslararası çabaları "baltalamak" olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin bu hamlesinin, Libya'nın güvenlik ve istikrarı için bir "tehdit" olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı, bu kararın uluslararası prensipler ile anlaşmaları açık bir şekilde ihlal edip bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geldiğini, bu durumun da Arap ve bölgesel güvenliğe yönelik bir "tehdit" oluşturduğunu belirtti.

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