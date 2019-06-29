Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü General Ahmed al-Mesmari, Türkiye 'nin ülkedeki çatışmalarda aktif rol aldığını iddia ederek, skandal bir açıklama yaptı.

Mesmari, "Hava Kuvvetleri'ne Libya sularındaki Türk gemi ve teknelerinin hedef alınması yönünde talimat verildi" dedi.

ULUSAL ORDU'DAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Türkiye 'yi General Halife Hafter 'e karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermekle suçlayan Mesmari, "Libya topraklarında tüm Türk vatandaşlarının tutuklanacağını ve Türkiye'den Libya'ya yapılan tüm uçuşların yasaklanacağını" öne sürdü.

Mesmari, "Türkiye'ye ait Libya'daki şirket ve projeler gibi stratejik alanların da silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olarak görüldüğünü" ifade etti.

Arab News'ün haberine göre; Mesmari ayrıca hava savunma sistemlerinin Türkiye yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti.

ERDOĞAN: BÖYLE BİR TALİMAT VARSA TEDBİRLERİ ALIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Japonya 'daki G-20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Konudan haberdar olmadığını belirten Erdoğan, "Bana bu yönde ulaşan bir bilgi yok. Yani Hafter tarafından böyle bir talimat varsa inceletiriz. Zaten bu konularla ilgili gerekli tedbirlerimiz alındı. Bundan sonrada gerekirse farklı tedbirleri alırız" dedi.