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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

11.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:30Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için yayımladığı taziye mesajında, "Umman'ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullanarak, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.

ANKARA



Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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