Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi.

02.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerine yemek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı (DDK) Yunus Arıncı ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Basına kapalı programın ardından fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:30   Meyve sattığı minibüste cesedi bulundu - Haber
20:30   İstanbul'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Haber
20:30   Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti - Haber
20:28   Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haber
20:26   ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: "Oyun değişti gereken ne ise yapacağız" - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:37   Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
18:24   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Haber
2.01.2020 20:33:13