Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yeni parti iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ÜNİVERSİTEYE NASIL GİRDİĞİNİ ANLATTI

"Benim hayat serüvenim çok çok farklı. Doğduğum yerden, arkadaş çevrem, ilkokul, ortaöğretim imam hatip orta ve lise ondan sonra tabii bizim o dönemlerde imam hatip mezunları üniversiteye girme şansına sahip değildi. Lise fark imtihanlarına girecektiniz. İmam hatipten sonra Eyüp Lisesi'nden fark derslerine girdim. Aslında fark dersler bizim imam hatipte okuduğumuz derslerdi. Neyse o imtihanları da verdikten sonra üniversite hayatımız başladı. Marmara Üniversitesi İktisat ve Ticaret buradan devam ettik ve mezun oldu."

SİYASİ HAYATI

"Milli Türk Talebe Birliği, üniversitedeki çalışmalarımız ve oradan partimizin o zamanki Ak Parti, Refah falan değil daha eskiye dayanıyor. Gençlik kollarında başladık sonra da ana kademeye geçtik. Aynı şekilde devam eden bir siyasi süreç oldu. İstanbul'da 85 yıllarında İl Başkanlığı görevine geldim. O zaman Refah Partisi. İl Başkanlığı döneminde başlayan süreç İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ana kadar devam etti. Daha sonra cezaevine girdik, cezaevinde 10 ay diye girdik 4,5 ay yattık. Daha sonra partimizi kurduk ve yüzde 34,4 gibi oyla parlamentoya CHP ile girdik."

"HAK ARAMAM NEDENİYLE CEZAEVİNDE YATTIM"

"1989'da Beyoğlu'ndan adaylığım oldu. Orada tutanakların birleştirilmesinde oyun vardı. Rakamlar üzerinde, orada 1 rakamını sildiğin anda bakıyorsunuz sayı binler olarak düşüyor. Bunu gözlerimizle yakaladık. Fakat o zamanki seçim kurulu başkanının yanına getirdik ama dinlemedi. Okulun üst katında maalesef masa kurulmuş. Orada da meşru olmayan şeyler yapılıyor, alkol alıyorlar. Bir taraftan da seçimi yönetmeye kalkıyorlar. 'Siz bu alkolik halinizle mi adil bir seçimi yönetiyorsunuz' dedim ve ayrıldım oradan. Dava açma yoluna gittiler. Daha sonra bize tutuklama kararı çıktı. 1 hafta da bundan dolayı, hak aramamdan dolayı Bayrampaşa Cezaevi'nde yattım. Daha sonraki mahkemelerde çıktık ve ondan sonraki süreçte kararlı bir şekilde devam ettik. 1989 Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimi bize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını getirdi."

FETÖ'YLE MÜCADELE

"Allah rahmet etsin, geceleri benimle sokak sokak dolaşan arkadaşlarım vardı. Şu anda onlar hayatta değil. 1994 belediye başkanlığı, 99 hapishane yılları Pınarhisar'da. 2007, 27 Nisan e-muhtırası. 16 Temmuz'da malum FETÖ takımının darbe girişimi. Millet hakikaten o akşam verdiğimiz mesaj karşısında on binler caddelere dökülünce farklı bir süreç oldu. Biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na indiğimizde on binlerin bizi karşılaması. 00.15'te, meğerse 23.15'de Bay Kemal tankların arasından geçmiş. 16 saat sonra darbe püskürtüldü. Biz tekrar 16 saati oradan yönettik. Gerekli adımlar atıldı, yolumuza devam ettik. Şimdi bu darbe girişiminde bulunanların nerede varsa silahlı kuvvetler, polis teşkilatının içinde olanlar tüm bunlara karşı hukuk standartları içinde yapıldı, yapılıyor ve tabii ki yapılacak, yola devam."

"EN BÜYÜK ZEVKİ MEYDANLARDA ALIYORUM"

"Çalışırsanız olacak, çalışmadan halkınızla beraber o dili kullanmadıktan sonra hele hele gönül dilini kuramadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değil. Meydanların dilini meydanlarda öğreneceksiniz. Bazıları diyor ki, 'artık bunlar televizyonlarla, sosyal medyalarla' hepsi doğru ama meydanların farkı bana göre daha farklı. Ben mesela en büyük zevki meydanlarda alıyorum. Halkımın inancını, yaklaşımını, anlayışını görüyorum. Bugün Giresun, Erzincan mesela. Bu soğuğa rağmen insanlar oraya geliyorsa liderini özlüyor, ne söyleyeceğini dinlemeye geliyor. Biz mesajı verdiğimizde o da yakınlarına, akrabasına ulaştıracak."

"ALİYEV VE PUTİN DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLADI"

"İnşallah bu çalışmalarımızın neticesini 31 Mart alacağız. Bunun dışında ilçeler, STK'lar ve televizyon programları tüm bunlar yürüyor. Bu arada yurtdışı kabuller var. Bugün mesela sağ olsun sizler gibi İlham Aliyev kardeşim doğum günü ile ilgili aradı, Özbekistan Devlet Başkanı, sayın Putin doğum yıldönümü için aradı. Bir taraftan onlarla konuşurken ülkelerimiz arasındaki ilişkileri görüşme fırsatımız oluyor. Yarın yine aynı şekilde kutlamak için arayacak liderler var. Ayrıca Çad Devlet Başkanı yarın resmi ziyaret için geliyor."

"MEVKİ MAKAM VERİLİNCE İYİ GÜZEL, VERİLMEYİNCE TU KAKA OLMAZ"

"Kendi partilerin içindeki sıkıntıları olabilir. Bazı yerlerde adaylıkları iptal edilenler var. Onun için o süreci takip etmek durumunda olanlar var. Biz tabii kılı kırk yararak bugünlere geldik. Hamdolsun benim partim içinde böyle bir durum söz konusu değil. Bütün ilçesinden iline kadar, kadın kollarımızla gece gündüzlü yürüttük. Şunu görmek lazım, seçim zamanlarında gönlü kırılanlar olmuyor değil. Bir gerçek var bir siyasi partide sizlere makam, mevki verilince iyi güzel verilmediği zaman da her şey tu kaka olmaz. Siyasette önce bir dava adamı olma anlayışı önemli. Olamıyorsanız zaten sizinle bir yere gidilmez."

"CUMHUR İTTİFAKI, SIKINTI OLMADAN YOLUNA DEVAM EDİYOR"

"Bizim 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Örgütlenme ağımız çok geniş. Meydanlarda gümbür gümbür çalışıyorlar. Cumhur İttifakı olarak bir hamlemiz var. Bu konuda sayın Bahçeli ile irtibatlarımızı sıkı tutuyoruz. O da sağ olsun bugün doğum günümle ilgili kutladılar. Kendilerine ayrıca müteşekkirim. Bu dayanışmayla da Cumhur İttifakı'nda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadan yoluna devam ediyor."

BURHANETTİN KOCAMAZ'IN ADAYLIĞI

"Orada ben değerlendirmeye girmeyeyim. Değerlendirmeyi il seçim kurulu yaptı. Eğer orada saati geçirmişse ki, 10 dakika geçirdiği söyleniyor. O anda her şey kilitlenir. Oradan aday olamayan ondan sonra aday olamaz hükmünü verdi. Nihai karar YSK'nındır. YSK hangi kararı verirse nihai hükümdür."

"ANKETLERDE CİDDİ MANİPÜLASYON VAR"

(Anketlere güvenim kalmadı) "Anketlerde ciddi manipülasyon var. Bu seçimde çalışmaları farklı bir yöntemle sürdürüyoruz. Anketlerde tutarsızlık var, meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var."

"TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE YOK"

(Siyasette beka tartışması) "Beka sorunu sadece genelde ele alınamaz. Güneydoğu şehirlerindeki çukurlar nasıl unutulur. Kayyumlarla Diyarbakır çukurlardan kurtuldu. YPG/ PKK ile verdiğimiz mücadele beka mücadelesidir. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok."

"BUGÜNE KADAR KİMSEYİ TASFİYE ETMEDİK"

("Başka trene bindiler" açıklaması) "Dava adamıysan davana ihanetin olmaması lazım. Çakılı kadrolar olamaz, liderin görevi de budur. Ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil.Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli."

"FİYATLAR DÜŞMEZSE UYGULAMAYA DEVAM EDERİZ"

(İndirimli sebze satışları) "Sosyal devletin gereğini yerine getiriyoruz. Operasyon çekmeye çalışanlara cevabımızı verdik. Ekonomik bir suikastla karşı karşıya kaldık. Serbest piyasayı biliriz, kimse bizi aldatmasın. Biz üreticinin karşısında değiliz. Kaybeden aracı ve simsarlar. Fiyatlar düşmezse uygulamaya devam ederiz."

"ARTIK BEDELLİ DAİMİ OLARAK VAR"

(Askerlikte yeni düzenleme) "Bizim arzumuz seçim öncesi kanunu çıkarmaktı. Seçim sonrası üzerinde duracağız. Artık bedelli daimi olarak var."