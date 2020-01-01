Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz.

01.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"10 yılda neler yaptık?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı.
Görselde son 10 yıl içinde yapılan köprüler, havalimanları, yüksek hızlı tren hatları ve hafızalara kazınan bazı eserler ile yerli silah ve savunma sistemlerinin üretim ve envantere giriş tarihlerine yer verildi.

Twitter, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:22   Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret - Haber
01:21   Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Haber
01:21   Bakan soylu, egm mobese merkezi'ne telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu - Haber
01:17   Gaziantep'te çifte sevinç - Haber
01:16   Başkent'te yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:23:44