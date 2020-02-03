Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna İş Forumu'nda konuştu. 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

"UKRAYNA BİZİM İÇİN STRATEJİK ORTAK"

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna bizim için stratejik ortak. İş dünyamıza ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor" dedi.

Erdoğan, Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımlarının 3.5 milyar doları aştığını belirterek, "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi. Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz, küresel yatırımcı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İHRACATIMIZ 181 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisi olduğunu ve iki ülke arasındaki ihracatın 181 milyar dolara ulaştığını söyleyen Erdoğan, "Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz" diye konuştu.

"MUTABIK KALDIK"

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2023 itibariyle 4,8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu konuda her iki liderde de irade mevcut. Bugün değerli dostumla bunu bir kez daha teyit ettik. Bu hedefe ulaşma noktasında sizlerin en büyük ihtiyacının şimdi altını çiziyorum serbest ticaret anlaşması olduğunu biliyoruz. Sayın Başkan ile bu konuda mutabık kaldık. Kısa sürede siz iş dünyamıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİL MESAJI

Yerli otomobil ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.