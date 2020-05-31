Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hizmete açılacak Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

31.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:31
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hizmete açılacak Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "45 gün içinde bitirilmesi sözünü verdiğimiz 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni bugün hizmete açıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, hastanenin yapımına ilişkin görüntüler ve bilgiler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne ilişkin...

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy, Türkiye, Güncel, Haber

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