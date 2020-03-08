Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Sen de kapılarını aç - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Sen de kapılarını aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesine tepki göstererek, "Sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine" diye seslendi.

08.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Sen de kapılarını aç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan 'ın sığınmacılara sert müdahalesine tepki göstererek, "Sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine" diye seslendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Avrupa, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Ekonomi
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Ekonomi
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Ekonomi
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti