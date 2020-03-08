Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Sen de kapılarını aç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesine tepki göstererek, "Sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine" diye seslendi.
08.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan 'ın sığınmacılara sert müdahalesine tepki göstererek, "Sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Gitsinler diğer Avrupa ülkelerine" diye seslendi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Sen de kapılarını aç
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Avrupa, Ekonomi
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