CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİRVE MESAJI
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla...
17.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:38
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından, twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Görüntü Dökümü:----------Erdoğan'ın konvoyu
-Görüşmeden fotoğraflar
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Fransa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı