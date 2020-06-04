Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih...

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.

04.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da) Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Darbeci Hafter’i destekleyerek Libya’yı kan ve gözyaşına boğanları tarih...

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Halife Hafter, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel, Haber

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