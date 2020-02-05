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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB Ukrayna temsilcisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov'u kabul etti.

05.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:34Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB Ukrayna temsilcisini kabul etti
Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Temsilcisi Marat Rasulov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında başkent Kiev'de DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov ile bir araya geldi. Rasulov, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un Erdoğan'a saygılarını içeren mesajını ileterek, Ukrayna'daki Ahıska Türklerinin genel durumu hakkında bilgi aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türklerine verilen önemin altını çizerek, Türkiye'nin her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye geldiler

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarda köyleri bombardımanlarda zarar gören Ahıska Türkleri, Mart 2015'te Kiev ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'ye alalım' talimatı üzerine DATÜB'ün organizasyonuyla Erzincan'da Üzümlü ve Bitlis'te Ahlat'a yerleştirilmişti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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