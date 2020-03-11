Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur.
11.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur."
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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