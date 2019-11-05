Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ın başı sizin için ne kadar önemli ise FETÖ'nün başı da bizim için o kadar önemlidir"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Buraya ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Zaten IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz""Önceki Merkez Bankasını görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam""Faiz bir ülkenin kalkınmasındaki en büyük zulümdür""Diyarbakır'daki il teşkilatını neden terk ettiniz? Ey batı! Oradaki anneleri neden görmediniz? İşinize gelmiyor""Bu terörist başı FETÖ bir projedir. Bir proje olarak da Amerika'da 400 dönümlük arazide yaşamaktadır"

Kaynak: İHA