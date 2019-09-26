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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir" "Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor" "Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en...

26.09.2019 03:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD'nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"
"Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor"
"Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor"
"En çok turist çeken 6. ülke konumuna geldik"
NEW YORK (İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TAİK tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" Gala yemeğinde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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