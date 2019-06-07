Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Cami'nde Cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Ağırlıklı olarak adayımız Binali Bey'in çalışmaları, gayretleri var. Bütün parti teşkilatımızın şu anda yapmakta olduğu çalışmalar var. İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin tabi bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.

"BU HAKLARI KİMSE KUSURA BAKMASIN BİZ HİÇ İLGİSİ ALAKASI OLMAYANLARA DA YEDİRTMEYİZ"

Doğu Akdeniz'deki süreçle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemiler olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz" diye konuştu.

"ADALET BAKANLIĞI'MIZ BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR"

Af yasası ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Adalet Bakanlığı'mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan camide bir süre vatandaşlar sohbet etti, ardından da camiden ayrıldı.

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Kaynak: DHA

- İstanbul