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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

25.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:10Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in Mevlana Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerine geçti.Erdoğan burada yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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