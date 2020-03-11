Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem) Bu konuda rehavete kapılma hakkına sahip değiliz"
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
11.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:49
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem) Bu konuda rehavete kapılma hakkına sahip değiliz"
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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