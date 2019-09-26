Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti

İstanbul saat 14.00 sularında 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem sonrası İstanbul'da büyük panik olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları televizyondan izledi.

YAŞANANLARI TELEVİZYONDAN İZLEDİ

Amerika'daki temasları ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki depremi anbean televizyondan takip etti.

"ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: DENSİZLİK YAPANLAR VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Depremin ardından 28 artçı depremin yaşandığını, bunların devamının gelebileceğini belirten Erdoğan, İstanbulluları sosyal medyada paylaşılan mesajlar konusunda da uyardı.

Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan asılsız mesajlara da tepki gösterdi: "Sosyal medyada bir kadın tweet atmış, 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu.' Böyle densizlikler yapanlar da var. Allah'a şükür böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle 8 kadar yaralanma söz konusu."

ART ARTDA DEPREMLER

İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.