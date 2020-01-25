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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı

Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk önce, depremde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazına katıldı.

25.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katıldı
'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk önce, depremde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazına katıldı.
Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kente geldi. Erdoğan, İlk önce depremde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih ile annesi Ayşe Civelek'in Mevlana Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, il protokolü, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından omuzlara alınan anne ve oğlunun tabutu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(Şinasi İnan - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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