Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremle İlgili Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, depremle ilgili bilgi aldıVali Kaldırım: "Şuana kadar yaralanma ve can kaybı yok, birkaç hasarlı ev var "
ELAZIĞ - Elazığ
'daki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletip bilgi aldığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım
;" Şuana kadar herhangi bir olumsuz durum yok, çok şükür can kaybı veya yaralı bir bekamız yok, bir kaç evde hasar var"dedi. Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice
ilçesine bağlı Kavaklı
köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken, Afad ekipleri de bölgeye hareket etti.Bölgeye giden Vali Çetin Oktay
Kaldırım'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hemde bilgi aldı."Bir kaç hasarlı ev var"Depremle ilgili İHA muhabirine bilgi veren Vali Çetin Oktay Kaldırım; "Merkez
üssü Sivrice'nin Kavaklı ve uslu köyü arası bir bölge olan deprem sonrası tüm ekiplerimiz anında harekete geçti. Yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.Her ihtimale karşı bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimizi yönlendirdik.Uslu ve Doğanbağı köylerimizde hasarlı birkaç ev var. Bende önce Sivrici ilçesine oradan da Doğanbağı köyümüze geçtim. Afad ve Jandarma
ekiplerimizi bölgeye intikal ettirdik" diye konuştu.
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Kaynak: İHA