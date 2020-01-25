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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

25.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı: "Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek. Ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz."
"Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım."
"Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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