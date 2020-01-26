Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur"

Atatürk HavalimanıBasın toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir
'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.(1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"