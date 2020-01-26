Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur' - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur"

Atatürk Havalimanı Basın toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

26.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:41
Atatürk Havalimanı
Basın toplantısından görüntüler
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
(1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:12  Maaşını biriktiren muhtar, mahallesine 15 taş fırın yaptırdı
10:07  (ÖZEL) Mor ve Ötesi'nden depremzedelere anlamlı destek
10:12  Ovacık Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
10:11  DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
10:11  Antalya anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı
26.01.2020 10:20:36