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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den getirilen 2 milyon adet 15 dakikada test yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kitlerin üreticisi olan Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olması nedeniyle, Katarlı üst düzey yetkilileri arayarak süreci hızlandırdığı öğrenildi.

23.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:34

Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye 'ye getirildi.Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitlerin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olması nedeniyle, Katarlı üst düzey yetkilileri arayarak süreci hızlandırdığı öğrenildi.

ERDOĞAN SÜRECİ HIZLANDIRDI

Millyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin'den alınan hızlı koronavirüs testlerinin getirilmesi için önemli bir rol oynadığı öğrenildi. Erdoğan'ın test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olması nedeniyle, Katarlı üst düzey yetkililer ile irtibata geçerek testin getirilmesini hızlandırdığı kaydedildi.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye’ye getirilme süreci hızlandırıldı

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Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

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