Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, dha'nın fotoğrafıyla dünyaya mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DHA muhabirinin çektiği ve dünyada büyük yankı uyandıran Aylan bebeğin fotoğrafını katılımcılara göstererek, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu.

24.09.2019 23:25Cumhurbaşkanı erdoğan, dha'nın fotoğrafıyla dünyaya mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DHA muhabirinin çektiği ve dünyada büyük yankı uyandıran Aylan bebeğin fotoğrafını katılımcılara göstererek, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, DHA muhabirinin çektiği ve dünyada büyük yankı uyandıran Aylan bebeğin fotoğrafını katılımcılara gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı konuşmasında, Türkiye'den Yunan Adaları'na geçmek isterken lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. Çünkü Aylan bebekler, bir değil, binler, milyonlar bütün bunlara karşı önlemimizi almak durumundayız" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Erdoğan'ın konuşmasından görüntü
-Erdoğan'ın, Aylan bebeğin fotoğrafını gösterme anı



Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:49 Fuat sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımı
23:49 Yeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangını
23:47 Organize suç örgütü operasyonu
23:47 Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı
23:45 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Namibya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıyla görüştü
23:44 "Dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen"
23:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüştü - NEW