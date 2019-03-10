Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentteki temaslarının ardından Diyarbakır Havalimanı'na gittiği sırada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.<br><br>Sık sık konvoyu durdurulan Erdoğan, vatandaşlara çay hediye etti, çocuklara oyuncak dağıttı.<br><br>Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen bazı vatandaşlarla da otobüste görüştü.<br><br>Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla da öz çekim yaptı.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hava limanına gitti.