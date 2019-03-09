Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakırlılara Müjdeyi Verdi: Temelini Bugünlerde Atıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İRADELERİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM ETTİLER"

Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var. Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. Şehirlere hizmet edecekleri yerde iradelerini terör örgütlerine teslim ettiler. İnsanlarımıza ve esnaflarımıza hayatı zindan ettiler

"ONLARIN DERDİ HİZMET DEĞİL, TERÖRE SELAM DURMAKTIR"

Onların derdi hizmet etmek değil, teröre selam durmaktır. Halka hizmet etmek yerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarını görevden aldık. O teröristleri çukura gömdük. Elinizi vicdanınıza koyun. Diyarbakır terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, şu an da bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Bunların kendilerine hayrı yok ki millete olsun.

"BODRUM KATLARINDA TERÖRİSTLERCE TOKATLANAN DEĞİL"

Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vadediyoruz. Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz. Diyarbakır, Kandil yerine kendi şehirlerine hizmet eden belediye başkanlarını hak ediyor. Diyarbakır, yatırıma, işe, istihdama dönüştüren belediye başkanlarını hak ediyor.

"BUNLARIN ELİNE PARA GELDİĞİ ZAMAN KANDİL'E GÖNDERİRLER"

Diyarbakır'a 41 kattrilyon lira yatırım yaptık. Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler. Eğitimde 5 bin 700 derslik inşa ettik, Dicle Üniversitesi'ni ülkemizin gözde üniversitesi haline getirdik. Bin 300 kapasiteli yeni öğrenim yurdu daha yapıyoruz. Gençlerimiz için yeni spor alanları yapacağız. Diyarbakır'da iki şehir hastanesi birden yapıyoruz.

Bunların derdi çukur, çöp, çamur. Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık.

"TEMELİNİ BUGÜNLERDE ATIYORUZ"

Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak da bilinen Dicle Nehri'nin üzerindeki Silvan Barajı bunlardan biridir... Maliyeti 1,5 katrilyon olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekar alan arazi sulanacak. İnşallah önümüzdeki yıl burada su tutmaya başlıyoruz.

Şimdi size bir müjde veriyorum. Silvan Barajı'ndan alınan suyu, Silvan'ın eteğinden oluşan suyu alıp, Mardin'e kadar aktaracak Silvan Tüneli'nin temelini inşallah bugünlerde atıyoruz. Böylece barajda su tutma işi bittiğinde, tünellerimiz de hazır olacak.