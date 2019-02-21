Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>: 'Diyorlar ki '<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a>'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu.'