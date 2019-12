Cumhurbaşkanı erdoğan doğan grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı

Kamera İdris TİFTİKCİ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Doğan Grubu'nun 60'ncı Kuruluş Yıldönümünün, grubumuz, iş dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketin kurucusu ve onursal başkanı Sayın Aydın Doğan ile tüm Doğan Grubu ailesini bugüne kadar ki başarılı çalışmaları için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Doğan Grubu 60. Kuruluş Yıldönümü törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı karşıladı. Tören öncesi Erdoğan ve Aydın Doğan birlikte fotoğraf çektirdi.'DOĞAN GRUBU, 60 YILDIR ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER ÜRETİYORCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, 'Doğan Grubu'nun 60'ncı Kuruluş Yıldönümünün, grubumuz, iş dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketin kurucusu ve onursal başkanı Sayın Aydın Doğan ile tüm Doğan Grubu ailesini bugüne kadarki başarılı çalışmaları için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Enerjiden perakendeciliğe, sanayiden finansa, turizmden gayrimenkule kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren Doğan Grubu, 60 yıldır ülkemiz için katma değer üretiyor. Genç yaşta iş hayatına atılarak kurduğu şirketi 60 yıl boyunca ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getiren sayın Aydın Doğan'a yaptığı hizmetler için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Doğan'ın iş hayatı yeni nesillere örnek olacak aslında bir başarı hikayesidir. İlk şirketinde 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek sadece şahsi bir başarı değil aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer ulusal uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum dedi.'HİÇBİR VESAYET ODAĞINA FIRSAT VERMEDİKCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz geçtiğimiz 17 yılda makro ekonomiden, temel hizmet alanlarına kadar gerçekleştirdiği büyük dönüşümle hakkettiği yere biraz daha yaklaşmıştır. Bugün Türkiye dünyanın hemen her ülkesiyle ticaret yapan, güçlü bir üretim altyapısına bulunan, turizmde iddialı, eğitim öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide söz sahibi bir ülke konumunda. Bizim 2023 hedeflerimiz olarak ifade ettiğimiz gelişmişlik seviyesi ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına almaya doğru gidişimizin ifadesidir. Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olduğumuz günden beri her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında en özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik. Bu anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik. Türkiye'nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimizin de ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum. İşte bu hassasiyetle çalışan herkes birbirinin rakibi değil, tam tersine tamamlayıcıdır, destekleyicisidir. Biz bu doğrultuda mücadeleye devam ediyoruz diye konuştu.'HER ALANDA ÇOK DAHA BÜYÜK YATIRIMLARA, ÇOK DAHA BÜYÜK ÜRETİMLERE İHTİYACIMIZ VARDIRErdoğan, 'Ülkemizin bu günlere gelmesinde Sayın Aydın Doğan gibi adeta sıfırdan başlayıp Doğan Grubu gibi küresel çapta değerler ortaya koyan iş insanlarımızın büyük katkısı olduğu bir gerçektir. Şöyle bir etrafıma baktığımda Sayın Doğan'ınkine benzer çok sayıda aslında isim görüyorum. Bu başarılar elbette önemlidir. Ama artık bize bunlar yetmiyor. Her alanda çok daha büyük yatırımlara, çok daha büyük üretimlere, çok daha büyük ihracatlara, çok daha büyük istihdamlara ihtiyacımız vardır. Ülkesine güvenerek, milletinin potansiyeline inanarak ileriye doğru bir adam atan herkesle birlikte yol yürümeye, destek vermeye, imkana sağlamaya hazırız. Biz de terörle mücadele harekatlarımızla, ekonomimize yönelik saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle, ülkemizin itibarını yükselten politikalarımızla iş insanlarımıza güçlü bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Akıl ve vicdan sahibi herkes, bizim dönemimizde Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte ekonomide de gerçek anlamda çağ atladığını kabul edecektir. Aksini iddia eden kişinin inanın gözü ya husumetten ya bağnazlıktan kör olmuş demektir. Hedefimiz Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için bırakacağımız en büyük miras bu olacaktır. Sayın Aydın Doğan'ın onursal liderliğine yoluna devam eden Doğan Grubu'nun bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemiz iş ve kültür sanat dünyasının en önemli aktörlerinden biri olacağına inanıyorum şeklinde konuştu.'KEŞKE FAZLA YATIRIM YAPABİLSEYDİM, KEŞKE DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATABİLSEYDİMAydın Doğan da bir konuşma yaparak, 'Başta memleketim Kelkit ve Gümüşhane olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yatırımı olan, istihdam sağlayan, devlete vergisini son kuruşuna kadar ödeyen, Türkiye'nin kalkınmasında tuzu-biberi olan insan olmak istedim. Bu hayalimin hepsini gerçekleştiremedim. İçim keşkelerle dolu. Keşke fazla yatırım yapabilseydim, keşke daha fazla istihdam yaratabilseydim. Keşke güzel ülkemin topraklarında daha büyük ayak izleri bırakabilseydim dedi.Aydın Doğan, 60 yılda pek çok sektörde yer aldığını, Doğan Grubu olarak alınlarının açık olduğunu belirtti.Aydın Doğan, 'En fazla iftihar ettiğim iki şey var. Biri bu ülkede yıllarca en yüksek seviyede vergi (gelir vergisi) verenler arasına girmekti, 45 yıldır bunu devam ettiriyorum. Benim için vergisini dürüst vermeyen vatanseverlik sınavından geçemez. Bir iş adamının ülkesine yaptığı en önemli katkı vergi vermektir. İftihar ettiğim ikinci şey; vakıf olarak eğitime, sanata, kültüre yaptığımız katkılar. 60 yıl önce bu yola çıkarken kendi kendime bazı kurallar koymuştum. Bunlar sonradan şirketlerimizin anayasası oldu. Bu anayasanın en önemli madde şudur; bu ülkede kazandığımızı bu ülkeye yatırım olarak geri vermek.Doğan, son vergi rekortmeni birincilik belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığını sözlerine ekledi.Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı ise Doğan ailesi olarak ülkede kazanılanı Türkiye'de yatırıma dönüştürmeyi ve ülkeye değer katmayı amaçladıklarını ifade etti.VİDEO DA GÖSTERİLDİTörene ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.Gecede gazeteci Cüneyt Özdemir'in hazırladığı Aydın Doğan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı video sinevizyondan gösterildi.