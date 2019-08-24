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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Batı tehdit sallıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Batı tehdit sallıyor.

24.08.2019 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Yusufeli Barajı ile muhteşem bir eser ortaya çıkıyor"
"Gezi olaylarından tutun da, 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden birisi hep bu eser olmuştur"
"2021 yılının nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır"
"Doğu Akdeniz'de herkes varmış, Türkiye yokmuş. Sen bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Yusufeli, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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