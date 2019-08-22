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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

22.08.2019 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Başbaşa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Erdoğan: "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."
Erdoğan: "Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır."
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz."
Erdoğan: "Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir."
Erdoğan: "Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır."
Edoğan: "Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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