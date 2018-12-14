Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Vurduk Gerisi Gelecektir (1)

14 Aralık 2018 Cuma 12:25



14 Aralık 2018 Cuma 12:25

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye-Gözlemci Devletlerin Anayasa Mahkemeleri 1. Yargı Konferansı'na katıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki konferansa Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferanstaki konuşmasının başında makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve dün Ankara'da gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'umuzda, hemen şuracıkta, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi, bir kenara atılacak konu değildir. Aslında konu her yönüyle açık. Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Zira İstanbul'a gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok net. Olayın, operasyonun yapıldığı yer de belli. Bu 15'in fail var. Bunu siz biliyorsunuz ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap 'şu anda 18 kişiyi biz tutukladık'. Daha sonra bunu 22'ye çıkardılar. Şimdi de faili ortaya çıkarın. Önceleri bu suçu buraya yıkmanın gayreti içine girdiler. 'Cemal Kaşıkçı orada nikah muamelesi yaptı çıktı" dediler. Halbuki yalan. Dışarıda nişanlısı var. Bu sıradan bir insan değil, düşünce dünyasında olan, kalemi olan bir insan. Oradan çıkan nişanlısını alıp gitmemesi mümkün mü? İleri gittiler ve Dışişleri Bakanlığı şunu dedi; yerli işbirlikçilerle bunu yaptılar. Bize bunu söyleyin dedik. Daha sonra 'böyle bir ifade kullandık' diye inkar ettiler. Biz ses kayıtlarından şunu da öğrenmiş olduk; gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar, bu işte aktif rol üstlenerek aldıkları talimatı yerine getirenler. Burada her şey gün yüzüne çıkıyor."Erdoğan, "Fırat'ın doğusunda dün akşam itibariyle Irak'ta operasyonlarımızı yaptık. ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar'da ve Mahmur'un etekleri Karaçar'da buralardaki atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Durduk mu? Yok, bunun gerisi gelecektir. Çünkü oradan bize bir tehdit varsa ki var; bu tehdidin cevabı da anında verilecektir. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Dünkü kalleş saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Sınırlarımıza yığılan teröristlerin eninde sonunda bizi hedef alacağı gerçeğini bu olay ispatlamıştır. Suriye'nin kuzeyine, malum Amerika'nın 22 üssü var orada. Silah gönderiliyor, araç gereç gönderiliyor. Buradaki PKK, YPD, YPG bunlara geliyor" dedi. - İstanbul