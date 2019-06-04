Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dünya liderleriyle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan
eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi
Başkanı Nursultan Nazarbayev
ile Ramazan Bayramı
dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebrikinde bulundu.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İHA
İlham Aliyev
, Azerbaycan
, Cumhurbaşkanı
, Recep Tayyip Erdoğan
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