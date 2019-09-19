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Cumhurbaşkanı erdoğan, dünya şampiyonu olan halterci şaziye erdoğan'ı tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

19.09.2019 21:09Cumhurbaşkanı erdoğan, dünya şampiyonu olan halterci şaziye erdoğan'ı tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşımızı okutmasından gurur duyduklarını ifade etmiş, milli haltercimizin başarılarının devamını dilemiştir" denildi.
Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: DHA

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